Muggiò, lite stradale: aggredisce un automobilista con un coltellino svizzero

Una lite stradale è terminata al pronto soccorso con un 49enne portato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Nulla di grave fortunatamente. I carabinieri di Desio, intervenuti sul posto, hanno parlato di una “leggera escoriazione al collo” provocata da un coltellino. I fatti sono accaduti a Muggiò, lunedì 25 agosto, in tarda serata, lungo via Vincenzo Bellini.

Muggiò, lite stradale in via Bellini: un 49enne portato al pronto soccorso

Sempre secondo quanto riportato dai militari della Compagnia di Desio che hanno ricostruito l’accaduto, attorno alle 23, un ciclista, che, sempre secondo quanto riferito dai militari, sarebbe stato sotto gli effetti dell’alcol, avrebbe impugnato l’arma bianca e aggredito il 49enne, un automobilista, al culmine di una lite per questioni stradali. Sul posto si sono portate un’ambulanza della Croce rossa e un’automedica inviate dal 118. Il 49enne è stato soccorso e portato all’ospedale in codice giallo.