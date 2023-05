Motocicletta in fiamme a Seregno, il centauro riesce ad allontanarsi per miracolo: illeso

Forse un problema elettrico dietro all’incendio che martedì 30 maggio attorno alle 19, a Seregno, in via Isonzo, ha completamente distrutto una motocicletta che in un attimo è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Seregno, moto in fiamme in via Isonzo: sul posto i vigili del fuoco

Il conducente ha fatto appena in tempo ad allontanarsi prima che scoppiasse l’inferno e ne è uscito senza un graffio. La motocicletta in pochi istanti è diventata una palla di fuoco e nulla hanno potuto i vigili del fuoco volontari di Seregno intervenuti molto tempestivamente con una autopompa: in pochi istanti è rimasto un cumulo di rottami fumanti. Per consentire l’intervento e la rimozione del mezzo con un carro attrezzi la strada è stata temporaneamente chiusa. Decine i residenti usciti dalle case per vedere cosa stesse accadendo.

Sul posto per i rilievi si sono portati i carabinieri della aliquota Radiomobile di Seregno.