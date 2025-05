Monza: vendita di alcol e tabacchi a minori, maxi sanzione a un locale del centro

Il titolare di un locale pubblico del centro storico di Monza è stato sanzionato per vendita di alcol e tabacco a minorenni. La scoperta è avvenuta durante una operazione di controllo effettuata dagli agenti della Polizia locale, Nucleo Tutela del Consumatore. Il titolare dell’esercizio è stato anche sanzionato per la vendita di tabacchi da parte di personale non autorizzato e la vendita di prodotti non alimentari. Le sanzioni comminate ammontano complessivamente a 7.000 euro con segnalazione alle autorità competenti.

Monza, controlli mirati della Polizia locale

L’intervento, sottolineano dal Comando: “si inserisce in un più ampio programma di controlli mirati”. La normativa italiana prevede sanzioni severe per chi vende o somministra alcolici e tabacchi a minori di 18 anni, con sanzioni che possono variare da 250 a 1.000 euro, e fino a 2.000 euro in caso di recidiva, oltre alla possibile sospensione dell’attività per tre mesi. Anche la vendita di tabacchi da parte di personale non autorizzato costituisce una violazione che prevede il pagamento di una somma di 1000 euro.