Monza, scontro nella notte all’incrocio di via Lecco: Volante della polizia distrutta

L’auto della Squadra Volante della Polizia di Stato si è letteralmente distrutta ma gli agenti a bordo se la sono fortunatamente cavata con pochi giorni di prognosi dopo un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di mercoledì 19 novembre a Monza, all’incrocio tra le vie Lecco e Libertà.

La vettura delle Forze dell’ordine si è scontrata, per cause al vaglio della Polizia locale, con un’altra auto. I due poliziotti e il conducente del secondo veicolo, tutti soccorsi in codice verde, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo. I due agenti sono stati dimessi con cinque giorni di prognosi.

Monza, scontro all’incrocio tra la Volante e un’altra auto: tre feriti lievi

Lo scontro è avvenuto pochi minuti prima delle 4. Secondo quanto riferito dalla Questura, la Volante stava rientrando da un servizio sul territorio. Sul posto, oltre alla pattuglia della Polizia locale, si è portato personale paramedico inviato dalla Agenzia regionale emergenza urgenza su due ambulanze e un’automedica. Presente anche una squadra dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il luogo del sinistro.