Monza, rubano rasoi e lame per oltre 300 euro al Tigotà di Cederna: due arresti

Sono entrati al Tigotà di via Cederna, a Monza, e hanno asportato rasoi e lame dagli scaffali infilandoli in uno zaino. A notarli un dipendente del negozio che ha subito chiamato il 112. Sul posto, nel pomeriggio di domenica 2 marzo, si è portata una Volante della Polizia di Stato e gli agenti hanno arrestato i due presunti responsabili, un 25enne italiano e un 36enne brasiliano, già noti alle forze dell’ordine, accusati di furto aggravato in concorso.

Monza, furto al Tigotà di via Cederna: la merce occultata nello zaino

Gli agenti sono stati guidati dagli operatori della Centrale Operativa della Questura, in costante contatto con il segnalante che ha fornito in tempo reale i movimenti dei due soggetti e la loro descrizione. Sono stati rintracciati nei pressi dell’esercizio commerciale, bloccati e sottoposti a perquisizione. Nello zaino di uno dei due è stata trovata parte della refurtiva, rasoi e lame per la ricarica, per oltre 300 euro di valore.

Monza, furto al Tigotà di via Cederna: arrestato un italiano e un brasiliano

Il 25enne, secondo quanto riferito dagli uffici di via Montevecchia, era già stato tratto in arresto per furto aggravato, sempre dagli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Volanti della Questura, lo scorso 20 febbraio. Giudicato per direttissima, era stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Giudicati per direttissima, l’italiano è stato posto in custodia cautelare in carcere, mentre per il brasiliano il giudice ha ordinato l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.