Ha debuttato lunedì 24 l’app Riciclario, lanciata dal Comune di Monza e dall’Impresa Sangalli, tramite cui i cittadini possono consultare il calendario della raccolta differenziata, ricevere aggiornamenti sullo spazzamento delle strade, prenotare il ritiro dei beni al centro del riuso aperto proprio lunedì in viale Fermi e pubblicare annunci sugli oggetti in buono stato da donare tra cui mobili, piccoli elettrodomestici, giocattoli, carrozzine, passeggini, strumenti musicali, accessori sportivi, libri, pentole, attrezzi da giardinaggio. La consegna può essere effettuata alla piattaforma di viale delle Industrie il martedì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 14 mentre il ritiro il martedì dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12. L’app Riciclario (qui per Android e qui per iOs) ha sostituito Junker.