Monza: precipitano con un risciò a pedali in un canale del Parco

I soccorsi alla Reggia per il risciò precipitato

Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le persone che nel pomeriggio di domenica 10 luglio hanno sbandato all’interno dei viali del Parco di Monza e sono finite all’interno di un fosso sotto la strada. L’incidente si è verificato nella zona dei Mulini Asciutti, quindi al confine del Parco con Villasanta.

L’incidente nel corso del pomeriggio alla Reggia. Le quattro persone hanno noleggiato un risciò a pedali, come fanno in tanti, per godersi con calma il panorama del polmone verde della Brianza stando in compagnia. Ma arrivati a un punto sopraelevato dei viali del Parco, hanno perso il controllo del risciò per causa ancora non accertate e sono caracollati nel fosso alla destra del viale, in secca. Un volo di un paio di metri in cui il risciò stesso è precipitato ritrovandosi nella sua posa corretta.

Ma per i passeggeri e il guidatore non è stato lo stesso: sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce bianca di Brugherio per i soccorsi. Con i soccorritori anche una squadra della distaccamento dei vigili del fuoco di Desio.