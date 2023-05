Monza, peluches e bambole dal dottore e corso di disostruzione pediatrica alla festa di Salvagente

L’associazione Salvagente organizza una festa in piazza per domenica 14 maggio. L’appuntamento è a Monza, sotto i portici dell’arengario, dalle 9.30 alle 18 con tante attività per adulti e bambini. Non mancheranno le dimostrazioni pratiche di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare proposte ai partecipanti. I visitatori potranno visitare anche il mercatino solidale, con idee e suggerimenti per la Festa della mamma.

Monza, festa dell’associazione Salvagente il 14 maggio

I bambini potranno portare i loro peluches e bambole che necessitano dell’aiuto di un “dottore”. Un grande orso di peluches sarà il primario dello speciale ospedale dei pupazzi. «I bambini potranno avvicinarsi alle tematiche del soccorso e della cura in modo giocoso e senza stress – spiegano i promotori della giornata – impersonando loro stessi, con l’aiuto dei volontari, il personale sanitario che accudisce e cura il loro peluche preferito»

Alle 10 sarà possibile partecipare alla lezione di formazione sulle manovre di disostruzione pediatrica aperta a genitori e figli. È necessario iscriversi tramite il sito salvagenteitalia.org, i posti sono limitati.

Ogni partecipante che passerà dall’arengario durante la giornata potrà poi lasciare il proprio contributo per la realizzazione di un grande quadro collettivo dedicato all’impegno per la costruzione de #ilmondomigliore.