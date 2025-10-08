Si è messa in moto la macchina operativa dell’Istituto nazionale di statistica per la compilazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: a Monza saranno coinvolte in tre differenti indagini circa 2.400 famiglie che hanno ricevuto, o riceveranno, una lettera.

Monza: nuovo censimento Istat per 2.400 famiglie, come funziona

Alcuni nuclei dovranno rispondere alle domande dei rilevatori incaricati dal Comune mentre le altre potranno compilare i moduli in modo autonomo: tutte le risposte dovranno far riferimento alla situazione di domenica 5 ottobre.

È possibile chiedere un supporto inviando una mail a censimento@comune.monza.it o telefonando al numero 039.2372634 il martedì, giovedì e sabato mattina e il giovedì dalle 13.30 alle 15.30.