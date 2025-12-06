Un uomo di 54 anni è morto investito da un treno sabato 6 dicembre alla stazione ferroviaria di Monza. All’origine ci sarebbe un gesto volontario, l’uomo ha agito intorno alle 13 all’arrivo del convoglio da Chiasso per Milano centrale. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, ambulanza e automedica.

Monza: muore in stazione investito dal treno, donna trasportata all’ospedale per choc

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, una donna di 26 anni è stata soccorsa in stato di choc dopo aver assistito all’investimento e trasportata all’ospedale San Gerardo in codice verde.

Monza: muore in stazione investito dal treno, ripercussioni sulla linea

Ci sono state ripercussioni anche sul traffico ferroviario delle linee da Milano per Lecco e Sondrio, Bergamo via Carnate e del Besanino. Necessarie modifiche e cancellazioni per riportare il servizio alla regolarità.