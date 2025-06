Un nuovo pullmino per trasportare le persone disabili accolte nei centri diurni comunali di via Silva e via Gallarana (una sessantina). Si tratta di un Peugeot Boxer attrezzato per ospitare otto passeggeri e tre carrozzine, “inaugurato” mercoledì mattina nel giardino di Villa Casati, la nuova sede centrale dei Servizi Sociali, nell’ambito del Progetto di Mobilità Garantita, promosso dal Comune in collaborazione con PMG Italia.

Monza, mobilità garantita: modello di partenariato pubblico-privato

L’iniziativa, avviata dopo una procedura di gara, si fonda su un modello di partenariato pubblico-privato che coinvolge attivamente le imprese del territorio che forniscono e permettono di mantenere il mezzo “affittando” degli spazi pubblicitari sulla carrozzeria. Trentatré le realtà che hanno adottato il pullmino che, come hanno ricordato gli educatori «consentirà di andare lontano, di uscire dai confini dei centri diurni, di visitare la città e altri luoghi in tutta sicurezza».

Monza nuovo mezzo disabili centri diurni comunali di via Silva e via Gallarana

Monza, mobilità garantita: sono tre gli automezzi attrezzati ottenuti dal Comune

Sono tre, attualmente, gli automezzi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, ottenuti dal Comune tramite la sottoscrizione del Contratto di “Progetto di Mobilità Garantita”. Oltre al nuovo Boxer, vi sono due veicoli utilizzati, rispettivamente, per lo spostamento di 46 minori con disabilità che frequentano gli Spazi Inclusione nelle scuole del territorio e per gli accompagnamenti verso strutture sanitarie di circa 100 anziani a cura di Auser, a cui un mezzo è stato concesso in sub-comodato.

«L’arrivo di questo veicolo è un bel segnale per disegnare insieme la bellezza della città – ha sottolineato l’assessore al Welfare Egidio Riva – Il trasporto delle persone disabili è un’attività importante che tutela le categorie più vulnerabili. Grazie a questo mezzo esse potranno usufruire non solo del trasporto quotidiano ma avranno la possibilità di effettuare spostamenti anche al di fuori dei loro centri».