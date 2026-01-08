L’organizzazione degli orari dei taxi sperimentata a Monza a partire dalla scorsa estate è entrata a regime: la giunta ha confermato la liberalizzazione dei turni dalle 6 alle 20 di tutti i giorni e la presenza obbligatoria di quattro auto della cooperativa Briantea dalle 20 alle 24 mentre dalla mezzanotte alle 6, in caso di mancata risposta alle chiamate da parte degli operatori locali, potranno intervenire gli autisti della società Taxi Blu di Milano che applicheranno uno scatto iniziale che non potrà superare i 15 euro.

Le soluzioni introdotte, secondo l’amministrazione guidata da Paolo Pilotto, hanno migliorato il servizio anche se «non sono esaustive» in quanto l’efficacia dell’offerta è legata anche a diverse dinamiche e a normative nazionali e regionali.