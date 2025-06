Monza: le carte d’identità cartacee verso la rottamazione, cosa fare

Il Comune di Monza segnala che le carte d’identità cartacee non saranno più valide dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza, per effetto di un regolamento europeo. “Non potranno, perciò, più essere utilizzate per andare all’estero”.

Monza: le carte d’identità cartacee verso la rottamazione, l’Anagrafe amplia le aperture

Piazza Trento avvisa che chi è in possesso di una carta d’identità su modello cartaceo può prenotare fin da ora il rilascio della carta d’identità elettronica tramite appuntamento. L’Anagrafe in piazza Carducci da lunedì 16 giugno sarà aperta anche nei pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì dalle 14 alle 15, esclusivamente su appuntamento, per l’emissione delle carte identità elettroniche.