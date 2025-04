Monza, lavoratori irregolari in due autolavaggi: attività sospesa e sanzioni

Due lavoratori irregolari sono stati individuati martedì 29 aprile dalla Polizia locale di Monza in altrettanti autolavaggi cittadini nell’ambito di una operazione mirata al contrasto al lavoro irregolare. Ad operare è stato personale del presidio quartieri e del nucleo di intervento rapido motociclisti in collaborazione con funzionari dell’ispettorato nazionale del lavoro.

Monza: i controlli della Polizia locale con l’ispettorato del lavoro

Nella prima attività controllata emerso che su un totale di cinque lavoratori uno era impiegato in nero. Una scoperta che ha determinato l’immediata sospensione all’attività ai sensi della normativa che regola la sicurezza sul lavoro e la regolarità occupazionale. Identico provvedimento anche nel secondo autolavaggio. Previste anche sanzioni per la mancanza della preventiva comunicazione dell’instaurazione rapporto di lavoro: 2500 euro e 500 euro per ogni lavoratore irregolare.