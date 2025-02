Una panchina viola per sensibilizzare sull’epilessia campeggia a Monza all’ingresso della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori. È stata inaugurata lunedì 10 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, con la scritta simbolica: “Mettiamo in panchina l’epilessia”. L’iniziativa è stata promossa dalla Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) e da Epilessia Lombardia Onlus (ELO) per fare in modo che i passanti possano riflettere e prendere consapevolezza dei bisogni delle persone che soffrono di epilessia e della rete di cure che le supporta nella vita sociale, lavorativa e scolastica.

Monza: la panchina viola che sensibilizza sull’epilessia, «simbolo di inclusione»

«La panchina viola resterà come simbolo di inclusione e sensibilizzazione, ricordando che il miglioramento delle cure passa sempre dall’ascolto e dal coinvolgimento diretto dei pazienti» affermano i promotori.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, i responsabili dei Centri Epilessia per adulti e bambini Simone Beretta e Cinzia Peruzzi, i primari di Neurologia e Neuropsichiatria Infantile, il direttore generale della Fondazione Silvano Casazza, la responsabile di ELO Monza Nunzia Lo Russo, la presidente di ELO, Giovanna Contarini, numerosi pazienti e familiari.