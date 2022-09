Monza: la dichiarazione d’amore degli ex alunni per la loro scuola

È una dichiarazione d’amore degli ex alunni della classe di grafica al liceo Valentini di Monza. Uno striscione lungo venti metri ideato e realizzato da loro, e issato sulla facciata interna della loro ex scuola con la scritta ben in evidenza: “Sei bellissima” dedicata alla scuola.

Monza, la dichiarazione d’amore: un regalo soprattutto per i nuovi iscritti

Un regalo per i professori, gli ex compagni ma soprattutto i nuovi iscritti che lunedì hanno varcato il cancello del liceo artistico per la prima volta. Una sorpresa graditissima e commovente per tutti, resa possibile grazie alla complicità della dirigente scolastica, Elisabetta Biraghi.

«I ragazzi mi hanno scritto una ventina di giorni fa – racconta – per chiedermi il permesso di esporre uno striscione sulla scuola. Mi hanno mostrato il progetto e non ho potuto fare altro che dare loro il mio consenso».

Monza, la dichiarazione d’amore: ex studenti al lavoro il 10 settembre

E così sabato 10 settembre, alla vigilia della prima campanella dell’anno, gli ex alunni che hanno terminato la maturità al Valentini lo scorso giugno, sono ritornati nella loro scuola con lo striscione e le corde per fissare al muro il loro pensiero, sintetico ma autentico.

Monza, la dirigente: “Il senso di appartanenza un tratto distintivo”

«Il senso di appartenenza è sempre stato un tratto distintivo di questa scuola – continua la preside – Ancora oggi tornano a trovarci ex alunni che non hanno mai dimenticato gli anni passati in queste aule».

E non a caso nel grande striscione creato dagli ex alunni del corso di grafica spiccano in rosso le lettere ISA, a ricordare quell’abbreviazione Isa, Istituto superiore d’arte, che ha contraddistinto per decenni la scuola, diventato poi liceo.

Lo striscione, tanto bello quanto grande, resterà esposto a lungo nel cortile della scuola.

«Il 29 settembre ci sarà il collegio docenti e allora decideremo dove riporlo. Per ora resta lì dove l’hanno messo. È davvero troppo bello per toglierlo», conclude commossa Elisabetta Biraghi.