Monza investe in viabilità sicura, arrivano anche altre zone 30

Via libera della giunta comunale di Monza a una serie di interventi pensati per migliorare la sicurezza stradale: sono oltre 1,3 milioni di investimenti, la maggior parte dei quali pensati per i pedoni e in generale per gli utenti più vulnerabili.

Mezzo milione di euro servirà per due lotti di manutenzione straordinaria della segnaletica: il primo riguarda lavori sulla segnaletica orizzontale e verticale e vale 200mila euro, il secondo invece ne vale 300mila e prevede la riqualificazione di tre impianti semaforici: F. Cavallotti / A. Mauri; G.B. Tiepolo / L. della Robbia; Lecco / P. Aliprandi.

Monza investe in viabilità sicura: interventi per difendere i pedoni

Paletti dissuasori, rallentatori di velocità, barriere di sicurezza, luci led lampeggianti per attraversamenti pedonali sono infine i dispositivi che saranno installati per l’utenza più vulnerabile, per un valore complessivo di 850mila euro. Una parte consistente (395mila euro) prevede “lavori puntuali su strade del territorio comunale dove si registrano incrementi di velocità da parte dei veicoli in transito, strade con luoghi attrattori di utenza e altre situazioni di pericolo per i pedoni e i ciclisti; il secondo – per l’importo rimanente – comprende interventi sempre nel segno della sicurezza stradale al fine di razionalizzare meglio lo spazio riservato ai pedoni, ai ciclisti e ai veicoli.

Monza investe in viabilità sicura: previste anche le zone 30

In alcuni casi è prevista l’istituzione di aree in cui la velocità di percorrenza viene limitata a 30 Km/h, anche con interventi strutturali finalizzati alla realizzazione di aree “Traffic calming”. «Ogni intervento che contribuisce a rendere più sicura e ordinata la circolazione sulla rete stradale è una buona notizia per la nostra città – spiega l’assessora alla Mobilità e viabilità Irene Zappalà – Non appena saranno affidati i lavori programmeremo le priorità, anche considerando le segnalazioni dei cittadini».