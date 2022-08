Monza, il nuovo comandate dei Vigili del fuoco è Vito Cristino

“Lascio Monza in ottime mani”. E’ l’ormai ex comandante dei vigili del fuoco provinciale, Marcella Battaglia a congedarsi con queste parole dal suo incarico iniziato a settembre 2021. La responsabile del comando monzese ha fatto il passaggio di consegne nella conferenza stampa che oggi, 10 agosto, ha visto l’arrivo ufficiale del nuovo responsabile Vito Cristino.

Il comandante dei Vigili del fuoco: tanto lavoro ancora da fare

“Sono stati mesi intensi dove abbiamo lavorato per riformare e accrescere la realtà monzese: abbiamo acquisito due nuove figure contabili e completato un concorso per cinque nuovi operatori che entreranno in servizi a breve. Inoltre lascio anche altri progetti che dovranno essere completati nei prossimi mesi” ha sottolineato ancora la Battaglia.

Il nuovo comandate dei Vigili del fuoco: chi è

Il nuovo comandante Vito Cristino ha 59 anni, abita a Monza dal 1995, quando ha preso servizio a Milano. Per i prossimi sei mesi si dividerà tra Genova e Monza anche se l’auspicio è quello di essere definitivamente assegnato in Brianza. Nel suo curriculum un legame anche lavorativo con la città: Cristino quando era a Milano ha contribuito a creare il distaccamento provinciale di Monza. “Sicuramente Monza è un’eccellenza e anche dal punto di vista della sicurezza è uno dei più importanti comandi dell’Italia: è al nono posto per l’anticendio, prima di città importanti come Bologna e Modena” ha sottolineato Vito Cristino.

Il nuovo comandante dei Vigili del fuoco: carenza di personale nella media

A rispondere alle recenti denunce della Cgil che svelavano proprio a Monza una carenza di personale e mezzi è invece intervenuta l’ormai ex comandante Battaglia. “La carenza è nella media nazionale e non abbiamo una situazione particolari –ha ribadito l’ex comandante monzese-. Il servizio di soccorso ai cittadini è sempre garantito e non ci sono problematiche o allarmismi. Il nostro territorio è coperto tra le sedi permanenti e volontarie tra le quali sussiste una sintonia, una sinergia e una collaborazione nell’impiego delle risorse congiunte. Ribadisco che non ci sono allarmismi”.