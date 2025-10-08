Monza: il Liberbar non chiude, nuovo gestore al bar del centro civico

Il bar del Liberthub ha un nuovo gestore: il Comune ha assegnato la concessione del servizio di caffetteria e tavola fredda all’interno del centro civico di via Libertà a Monza all’impresa Saccà Enzo Junior, con sede a Busnago, che si è aggiudicata la gara pubblicata in settembre offrendo un canone annuo di 24.000 euro, Iva esclusa, a fronte del prezzo base di 10.000 euro.

Monza: il Liberbar non chiude, stralciato l’impegno a organizzare iniziative di aggregazione

L’operatore potrà gestire il locale per quattro anni con la possibilità di rinnovare il contratto per altri due: gli uffici confermeranno definitivamente l’affidamento una volta completate le verifiche dei documenti presentati. Il bar ha rischiato di chiudere in quanto a luglio è andato deserto un precedente avviso: per rendere più appetibile l’incarico gli uffici hanno stralciato l’impegno per il vincitore di organizzare iniziative di aggregazione.