Monza, il bar occupa 180 metri in più di spazio pubblico: titolare sanzionato

Il titolare di un locale pubblico di Monza è stato sanzionato in quanto ha occupato suolo pubblico per 180 metri quadrati in più del consentito e, con le installazioni, ha danneggiato il verde pubblico. Si tratta di uno degli esiti dei controlli straordinari operati da personale della Polizia di Stato e della Polizia locale nel corso del fine settimana. Nella serata di venerdì 14 luglio gli agenti hanno controllato circa 50 persone, di età compresa tra i 19 ed i 50 anni, di cui 20 stranieri e 9 già noti alle forze dell’ordine.

Monza, piazza Indipendenza: multati perché bevono alcol su suolo pubblico

In Piazza Indipendenza sono invece stato multati tre cittadini extracomunitari in quanto sorpresi a bere bevande alcoliche su suolo pubblico: un 38enne di origini ecuadoriane anche per ubriachezza molesta. Durante i controlli ha ha urlato e si è agitato e avrebbe anche filmato gli agenti con il telefonino per protesta. I controlli straordinari, su disposizione del questore, proseguiranno per tutto il periodo estivo.