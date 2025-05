Monza: finiti i lavori da un milione di euro all’asilo Pianeta Azzurro

«Ora la scuola dell’infanzia Pianeta Azzurro è più sicura, funzionale ed efficiente»: lo spiega l’assessore ai Lavori pubblici di Monza Marco Lamperti pochi giorni dopo la conclusione degli interventi effettuati nella materna comunale di via Ferrari, costati oltre un milione di euro. A partire dall’agosto 2024 nel plesso sono stati realizzati in due lotti gli adeguamenti edilizi e quelli degli impianti che hanno consentito di migliorare sia l’efficienza energetica dell’immobile che il suo comfort: gli operai hanno dapprima sostituito 1.300 metri quadri di pavimentazione, imbiancato gli ambienti e le aule per una superficie totale di 3.650 metri quadri, rifatto il controsoffitto nella sezione Primavera, realizzato i nuovi servizi igienici al piano interrato e sostituito le porte tagliafuoco con nuovi modelli, il tutto per un valore di 600.000 euro. In seguito hanno ammodernato gli impianti, installato una nuova unità di trattamento dell’aria, un sistema di rilevamento del fumo e un impianto riqualificato di climatizzazione, in grado di ridurre il consumo energetico. Nella spesa di 420.000 euro sono rientrati l’adeguamento dell’impianto idrico-sanitario per i nuovi servizi, la riorganizzazione dei locali deposito al piano interrato e l’installazione di scaldasalviette nei nuovi blocchi igienici.

Monza: finiti i lavori al Pianeta Azzurro, cantieri scolastici per 40 milioni

La scuola Pianeta azzurro di Monza

«Il valore di questo intervento va oltre al semplice adeguamento tecnico – afferma Lamperti – è un investimento concreto in grado di migliorare la qualità della vita scolastica sia dei bambini e delle loro famiglie sia del personale».

«Le opere sono state accompagnate da una intensissima collaborazione tra la scuola, le famiglie e i tecnici comunali – afferma il sindaco Paolo Pilotto – che ha consentito di affrontare con serenità quasi un anno di lavori. In questi mesi abbiamo voluto condividere con la comunità scolastica tutti gli avanzamenti del progetto rispettando al massimo il contesto educativo, i ritmi e gli spazi dei bambini».

Il Comune, considerando i cantieri conclusi di recente, quelli in corso, tra cui la costruzione della nuova sede della media Bellani, e quelli programmati, ha destinato alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici 40 milioni di euro, di cui una parte finanziata con il Pnrr e con i fondi europei. «L’attenzione alle scuole rappresenta un investimento che va molto al di là delle somme stanziate – aggiunge il sindaco – perché con le palestre e i luoghi per la cultura sono tra gli elementi più importanti per consolidare la vita di una comunità».