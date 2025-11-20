Monza: fa pipì in corso Milano, c’era un ordine di espulsione e fa il bis

È stato visto avvolto dalle lenzuola mentre faceva pipì in corso Milano, in prossimità dei giardini della stazione ferroviaria di Monza. Diversi passanti mercoledì mattina hanno allertato le centrale operativa della polizia locale e agli agenti sul posto si è presentato senza documenti e poco collaborativo. L’uomo è stato trasferito quindi al comando di via Marsala dove dagli accertamenti sono emersi precedenti tra cui un provvedimento di espulsione recente a partire dal 21 novembre 2025.

Monza: fa pipì in corso Milano, l’uomo era già stato segnalato nei giorni scorsi

L’uomo è stato quindi sanzionato per aver violato il regolamento di polizia urbana e poi allontanato formalmente con l’emissione di un nuovo provvedimento.

L’episodio conferma la segnalazione già inoltrata nei giorni precedenti al comando, che aveva evidenziato la presenza “della stessa persona in atteggiamenti non consoni al decoro cittadino, destando molta preoccupazione” fa sapere una nota della polizia locale.