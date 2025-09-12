Monza Cronaca

Monza e Brianza, cambio al vertice nella Guardia di Finanza: comando al colonnello Nicola Russo

Il colonnello Nicola Russo ha preso il testimone dal colonnello Gerardo Marinelli alla guida del Comando provinciale di Monza e Brianza
di
Il colonnello Nicola Russo, nuovo comandante provinciale della Finanza
Il colonnello Nicola Russo, nuovo comandante provinciale della Finanza Finanza Monza Brianza

Cambio al vertice al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza: il colonnello Gerardo Marinelli dopo due anni ha lasciato la sede di Monza, destinato a Roma, al Comando Generale del Corpo. Al suo posto è subentrato il colonnello Nicola Russo, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano. L’avvicendamento è avvenuto al termine di una cerimonia interna al Comando che si è svolta alla presenza del comandante regionale Lombardia, generale di divisione Paolo Compagnone.

Il colonnello Gerardo Marinelli, il generale di divisione Paolo Compagnone e il colonnello Nicola Russo

Guardia di finanza di Monza, cambio al vertice: il colonnello Marinelli al Comando generale

Marinelli con l’occasione ha ringraziato i vertici delle Fiamme gialle e le autorità locali e augurato al suo successore di conseguire i migliori traguardi. Non ha mancato di ringraziare anche le donne e gli uomini del Comando di piazza Diaz “che con professionalità, impegno e spirito di servizio hanno ottenuto in questi anni straordinari risultati in tutti i settori operativi, in un ambito territoriale considerato dalla Guardia di Finanza di primaria importanza”. “Tutti i Reparti dipendenti, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e Gruppo di Monza, Compagnie di Seregno e Seveso – ha detto Marinelli – hanno dato concreta evidenza dell’azione del Corpo contro ogni forma di inquinamento del sistema economico-finanziario”.

Guardia di finanza di Monza, il colonnello Russo ha esperienza anche nella fiscalità internazionale

Il colonnello Russo ha ringraziato a sua volta Marinelli e ha espresso entusiasmo per il nuovo importante incarico. Anche il generale Paolo Compagnone ha ringraziato il colonnello Marinelli “per l’intensità dell’attività svolta in questi anni” e ha augurato buon lavoro al colonnello Russo del quale ha sottolineato come “la sua pregressa esperienza presso il comando generale, i Nuclei PEF di Bologna e Genova e, da ultimo, nell’ambito della fiscalità internazionale al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, potrà contribuire a rendere sempre più funzionale e incisiva l’azione istituzionale del Corpo sul territorio brianzolo”.

L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags