Monza e Brianza, cambio al vertice nella Guardia di Finanza: comando al colonnello Nicola Russo

Cambio al vertice al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza: il colonnello Gerardo Marinelli dopo due anni ha lasciato la sede di Monza, destinato a Roma, al Comando Generale del Corpo. Al suo posto è subentrato il colonnello Nicola Russo, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano. L’avvicendamento è avvenuto al termine di una cerimonia interna al Comando che si è svolta alla presenza del comandante regionale Lombardia, generale di divisione Paolo Compagnone.

Il colonnello Gerardo Marinelli, il generale di divisione Paolo Compagnone e il colonnello Nicola Russo

Guardia di finanza di Monza, cambio al vertice: il colonnello Marinelli al Comando generale

Marinelli con l’occasione ha ringraziato i vertici delle Fiamme gialle e le autorità locali e augurato al suo successore di conseguire i migliori traguardi. Non ha mancato di ringraziare anche le donne e gli uomini del Comando di piazza Diaz “che con professionalità, impegno e spirito di servizio hanno ottenuto in questi anni straordinari risultati in tutti i settori operativi, in un ambito territoriale considerato dalla Guardia di Finanza di primaria importanza”. “Tutti i Reparti dipendenti, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e Gruppo di Monza, Compagnie di Seregno e Seveso – ha detto Marinelli – hanno dato concreta evidenza dell’azione del Corpo contro ogni forma di inquinamento del sistema economico-finanziario”.

Guardia di finanza di Monza, il colonnello Russo ha esperienza anche nella fiscalità internazionale

Il colonnello Russo ha ringraziato a sua volta Marinelli e ha espresso entusiasmo per il nuovo importante incarico. Anche il generale Paolo Compagnone ha ringraziato il colonnello Marinelli “per l’intensità dell’attività svolta in questi anni” e ha augurato buon lavoro al colonnello Russo del quale ha sottolineato come “la sua pregressa esperienza presso il comando generale, i Nuclei PEF di Bologna e Genova e, da ultimo, nell’ambito della fiscalità internazionale al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, potrà contribuire a rendere sempre più funzionale e incisiva l’azione istituzionale del Corpo sul territorio brianzolo”.