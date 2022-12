Monza: corso per Gev, iscrizioni fino al 15 gennaio

Le aspiranti Guardie ecologiche volontarie tra i 18 e i 70 anni hanno ancora qualche giorno di tempo per iscriversi al corso di formazione gratuito che il Comune di Monza organizzerà a febbraio. Il percorso, che partirà solo se verranno raggiunte quaranta adesioni, impegnerà le future Gev due ore la settimana fino a maggio.

Monza: corso per Gev, come aderire

Per partecipare è necessario inviare entro domenica 15 gennaio all’indirizzo mail gev@comune.monza.it il modulo pubblicato sul sito dell’ente. Chi supererà l’esame finale dovrà garantire almeno 168 ore l’anno in azioni di tutela dell’ambiente e in operazioni di soccorso in caso di disastri di carattere ecologico. L’ultimo corso del genere promosso da piazza Trento e Trieste risale al 2013.