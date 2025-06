Monza: cerimonia per i premi Fidapa Modoetia Corona Ferrea 2025

Undici premiati. Personalità che si sono distinte in ambiti diversi dallo sport alla cultura, passando per il sociale, l’ambiente, la giustizia e la medicina. Giovedì 13 giugno Fidapa Bpw Italy Modoetia Corona Ferrea di Monza, presieduta da Tiziana Achilli, ha conferito il premio Award per valorizzare e portare all’attenzione della collettività personalità eccellenti e degne di nota. La cerimonia, della quale il Cittadino era media partner, si è svolta nell’auditorium della sede territoriale monzese di Assolombarda.

Monza: premi Fidapa, tutti i riconoscimenti

Due i riconoscimenti alla memoria. Il primo è stato ritirato da Alessandra e Davide Barattieri, fratelli di Matteo, il geologo ambientalista monzese, scomparso nel 2022 in un tragico incidente negli Stati Uniti. Un ricordo anche per Lorenzo Riva, “il sarto delle spose”, lo stilista monzese di fama mondiale scomparso nel 2023. Durante la premiazione è stato dato l’annuncio di una mostra celebrativa che si terrà nel 2027 a Monza, la sua città d’origine, alla quale Riva era legatissimo. Gli altri riconoscimenti assegnati dalla giuria “fidapina” sono andati a Marco Ciceri, presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro, Charlene Guignard e Marco Fabbri, campioni di pattinaggio su ghiaccio, Tiziana Fedeli, neonatologa del San Gerardo, Vittoria Nazzi, responsabile della neurochirurgia funzionale alla Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, Tiziana Gori, presidente dell’associazione Amici della Musica, Alberto Moioli, saggista e critico d’arte, Bruno Santamaria, avvocato cassazionista e docente, Manuela Massenz, procuratore aggiunto della Procura di Monza. Ai premiati è stata consegnata una medaglia simbolo con il sigillo della città di Monza e una pergamena. Alla premiazione è intervenuto, tra gli altri, il presidente del Consiglio di Regione Lombardia Federico Romani. L’iniziativa è stata patrocinata da Comune di Monza e Provincia di Monza e Brianza.