Monza, brianzolo in auto con una patente falsa: denuncia e multa di 5mila euro

Al volante di un’auto con una patente apparentemente rilasciata a Malta ma, da controlli, risultata falsa. L’automobilista, residente in provincia di Monza e Brianza, è stato denunciato e dovrà pagare cinquemila euro di multa. La scoperta, da parte di una pattuglia della Polizia locale di Monza è avvenuta durante un controllo stradale, lunedì 16 giugno, in viale Stucchi.

Monza: la patente sospetta e gli accertamenti al Comando, denuncia e fermo del veicolo

Quanto gli agenti hanno fatto accostare una Opel e, da prassi, hanno richiesto all’automobilista, residente in provincia, di esibire i documenti, si sono trovati di fronte una patente molto sospetta. Apparentemente rilasciata dalle autorità maltesi, ha fatto tuttavia sorgere più di un dubbio tra gli agenti appostati. Tanto che hanno deciso di accompagnare l’automobilista al Comando di via Marsala per l’identificazione e soprattutto per sottoporre la patente esibita a certosine verifiche.

Gli esiti degli accertamenti hanno attestato che il documento sarebbe stato contraffatto. L’automobilista è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per falso in certificazione amministrativa e gli è stata applicata la sanzione pecuniaria di 5.100 euro per guida senza patente con ferma amministrativo del veicolo per tre mesi.