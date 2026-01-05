Monza, bambino di 9 anni resta solo sul treno: recuperato dalla Polizia locale

Provvidenziale intervento degli agenti della Polizia locale di Monza venerdì 2 gennaio, nel pomeriggio: gli agenti hanno infatti consentito di mettere al sicuro un bambino di 9 anni rimasto solo su un treno partito dalla stazione di Monza e diretto a Como. Il bambino era insieme alla madre e due fratelli ed è salito per primo sul convoglio mentre la donna si è attardata sulla banchina. Nel frattempo il treno si è messo in moto. La donna, disperata, ha cercato di farlo immediatamente fermare e si è rivolta quindi agli agenti raccontando quanto era accaduto.

Monza, bambino di 9 anni solo sul treno: il racconto della madre

Gli agenti si sono immediatamente mobilitati: nel giro di pochi minuti hanno allertato il personale Trenord e i colleghi della Polizia Locale di Seregno, la stazione che si lì a poco il treno avrebbe raggiunto. Grazie alla rapidità delle comunicazioni e alla collaborazione, il convoglio è stato bloccato a Seregno. Saliti a bordo gli agenti della Polizia locale seregnese hanno individuato e messo in sicurezza il bambino, prendendolo in custodia per poi riconsegnarlo alla madre e ai fratellini.