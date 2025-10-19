Monza, autodemolitore in fiamme. Vigili del fuoco al lavoro per una notte, intervengono anche i tecnici dell’Arpa

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel capannone di un’impresa di autodemolizioni in viale delle Industrie, a Monza, Fiamme alte e una colonna di fumo visibili a chilometri di distanza. L’allarme è scattato nella serata di sabato 19 ottobre, verso le 22.30. Secondo una prima ricostruzione del comando dei vigili del fuoco, non ci sarebbero feriti. A tarda notte il rogo, tuttavia, non era ancora sotto controllo e i vigili del fuoco hanno dovuto proseguire il lavoro per tutta la notte per evitare che le fiamme si estendessero anche alla ditta confinante. Sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco, personale delle ambulanze, equipaggi delle volanti e investigatori della polizia. Sul posto sono arrivati anche i tecnici dell’Arpa.

