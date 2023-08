Un uomo di 82 anni in bicicletta giovedì mattina è stato investito in viale Stucchi e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per i traumi riportati. È successo alla rotonda del cimitero urbano, intorno alle 8.30 del 3 agosto; l’uomo pedalava nella stessa direzione dell’auto che l’ha colpito guidata da una persona residente a Milano, classe 1980.

Sul posto l’ambulanza e la polizia locale per i rilievi.