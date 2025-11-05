Monza: altri cuccioli abbandonati e ritrovati, quattro in cerca di casa

Quattro cuccioli ritrovati a Monza in una zona già nota per abbandoni di animali, sempre nel fine settimana. Questa volta la buona stella ha baciato giovani cani di circa 4 mesi, due maschi tutti chiari e due femmine tutte nere. Date le modalità Enpa Mb ha allertato sia le forze dell’ordine sia l’Ats di Monza e Brianza.

Monza: altri cuccioli abbandonati e ritrovati, l’intervento di Enpa MB

Annabeth e Talia e poi Grover e Percy sono una futura taglia media. Sono stati trovati infreddoliti, sporchi, pieni di pulci e di parassiti intestinali. Al canile di Monza sono stati visitati, microchippati, sverminati ed è stato loro applicato l’antiparassitario. Poi sono stati vaccinati e questa settimana, terminati i giorni di osservazione sanitaria, potranno ufficialmente essere messi in adozione.

Cuccioli salvati Enpa Monza i due cani maschi

Monza: altri cuccioli abbandonati e ritrovati, due maschi e due femmine

Annabeth e Talia sono timide e cominceranno a breve un percorso con educatori e istruttori del canile di via San Damiano; Grover è il più robusto e ha un carattere piuttosto deciso, che lo renderebbe più adatto a una famiglia con esperienza. Percy è scodinzolante, dolce e socievole nei confronti delle persone: una frattura alla zampa posteriore destra, già guarita ma in maniera non ottimale, gli fa assumere un’andatura che lo rende unico. Per info e candidature: canile@enpamonza.it per prendere un appuntamento.