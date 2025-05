Monza, al lavoro in nero in cantiere per realizzare un dehors non autorizzato

Scoperto a Monza, dalla Polizia locale, un cantiere parzialmente abusivo con tre lavoratori irregolari. Gli agenti del Nucleo Tutela del Paesaggio, dopo una segnalazione del presunto abuso edilizio, si sono recati sul posto, nella mattinata di venerdì 16 maggio e hanno trovato tre uomini di nazionalità cinese intenti a lavorare nel cantiere che avrebbero tentato di allontanarsi ma sono stati prontamente fermati.

Monza, controllo della Polizia locale nel cantiere: tre lavoratori irregolari

Da controlli è emerso che i lavori interni alla struttura sono stati regolarmente autorizzati tramite una Comunicazione di Inizio Attività mentre all’esterno sarebbe stata in corso la realizzazione di un dehors, “struttura stabilmente ancorata e chiusa” dicono dal Comando di via Marsala, con “un aumento di volumetria non autorizzato”.

Monza, decreto di allontanamento dall’Italia per i tre lavoratori irregolari

Da verifiche sui tre lavoratori fermati, fotosegnalati, è emerso che erano privi di documenti, irregolari sul territorio nazionale e occupati, “senza alcun contratto di lavoro regolare”. Nei loro confronti è stato emesso un decreto di allontanamento con obbligo di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni mentre i lavori per la parte non conforme alle normative urbanistiche sono stati immediatamente sospesi.