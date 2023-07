Monza: agli Istituti Zucchi due giorni per lo Spid gratis

“Oltre gli sportelli”. Ritorna l’iniziativa di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con gli Istituti Clinici Zucchi a Monza. Due giornate in cui sarà possibile ottenere lo Spid gratuitamente presso il presidio di via Zucchi 24.

Monza: il 26 luglio e il 20 settembre agli Istituti Zucchi con Camera di commercio

Nelle giornate del 26 luglio e del 20 settembre gli operatori di Camera di commercio saranno presenti al piano terra ingresso B, dalle 14.15 alle 17 per rilasciare lo strumento digitale che permette a tutti i cittadini di accedere, tramite un’unica username e un’unica password, a tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni. Prenotazione necessaria all’indirizzo dedicato sul sito della Camera di commercio.

Monza: agli Istituti Zucchi, cosa portare per lo Spid

Occorre portare documento d’identità, tessera sanitaria e smartphone ed essere in possesso di un indirizzo email.