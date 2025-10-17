Monza 2027: Pd in assemblea pensando alle prossime elezioni

“Monza 2027”: è l’unico tema su cui sabato 18 si confronterà l’Assemblea cittadina del Pd di Monza. Gli iscritti si troveranno dalle 9 alle 13 al centro civico di San Rocco per fare un bilancio dei primi tre anni abbondanti dell’amministrazione guidata da Paolo Pilotto e per impostare il lavoro in vista della prossima campagna elettorale. Durante l’incontro, par di capire, il primo cittadino non scioglierà la riserva sulla sua ricandidatura.

«Inizieremo la valutazione di quel che abbiamo fatto finora, dei punti del programma di mandato che non siamo riusciti ad attuare e delle aspettative dei monzesi – afferma il segretario cittadino Valerio Imperatori – cercheremo di comprendere il valore della coalizione e se ci sarà la possibilità di allargarla».

Monza 2027: il Pd, la giunta Pilotto, i nodi da sciogliere

I democratici guardano, in particolare, alle diverse realtà del «civismo»: «Ci rivolgeremo – prosegue il segretario – a tutte le professionalità esterne al nostro partito che riconoscono la bontà dell’operato della giunta e dei progetti che verranno realizzati, ai soggetti del terzo settore, alle imprese incluse quelle sociali, agli artigiani e ai commercianti che hanno vissuto anni di grandi cambiamenti». La formazione proverà, inoltre, a dialogare con i monzesi «che hanno sollevato dubbi» su alcune scelte molto contestate quali l’estensione dei parcheggi a pagamento e il via libera alla costruzione di uno studentato sull’area della ex caserma IV Novembre che comporterà l’abbattimento di buona parte del bosco cresciuto negli ultimi vent’anni.

L’Assemblea, a cui interverranno la segretaria regionale Silvia Roggiani e il responsabile provinciale Lorenzo Sala, si confronterà anche sulla possibile corsa di Pilotto in attesa della risposta che l’intero centrosinistra attende per capire come impostare la campagna per il 2027.