Mezzo milione per Monza Mobilità: monitoraggi e altri impegni

Nel triennio 2025-2027 Monza Mobilità effettuerà per conto del Comune una serie di studi del valore di oltre 500mila euro, di cui 200mila euro saranno destinati nel corso di quest’anno al monitoraggio e alle verifiche strutturali dei ponti e dei sottopassi. La parte restante sarà impegnata per la redazione e l’aggiornamento del Peba, il piano per l’eliminazione della barriere architettoniche, per i rilievi e la progettazione di piste ciclabili e rotatorie, per la validazione delle opere in programma e per le analisi preliminari alla stesura del Piano generale del traffico urbano. La società partecipata di piazza Trento affiderà gli incarichi a professionisti esterni.