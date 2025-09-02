Tanta pioggia e qualche grado in meno, ma non è ancora tempo di fare il cambio degli armadi. Passata la coda dell’ex uragano Erin, infatti, anche su Monza e Brianza tornano l’alta pressione e il caldo. Una notizia tutto sommato positiva anche per chi sarà impegnato nel weekend del Gp d’Italia: in pista o al parco da tifoso.

«Le intense perturbazioni che tra la fine di agosto e l’inizio di settembre hanno interessato la nostra Penisola lasceranno spazio a una nuova fase soleggiata e calda, che coinvolgerà in maniera più decisa soprattutto il Centro-Sud», spiega l’esperto Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.

Meteo Monza e Brianza: le previsioni per il territorio

Per la Brianza previsti giorni di cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il weekend del 6 e 7 settembre fino all’inizio della prossima settimana. Con temperature massime tra 27 e 28 gradi e minime in media di 18 gradi, tra i 15 di mercoledì 3 settembre e i 20 di venerdì.

Eclissi di luna

Meteo Monza e Brianza: domenica l’eclissi totale di luna

«Tra domenica e l’inizio della prossima settimana una seconda perturbazione lambirà lo Stivale, portando locali disturbi specie a ridosso dei rilievi del Nord-Ovest, nonché nuvolosità medio-alta, a tratti anche compatta, in transito anche al Centro-Sud ma senza fenomeni di rilievo. L’avvicinarsi di questa perturbazione – specifica il meteorologo di 3bmeteo – potrebbe disturbare lo spettacolo della ‘Luna di Sangue’ o ‘Luna Rossa’. Si tratterà della prossima eclissi totale di Luna, attesa nella serata di domenica 7 settembre e visibile da tutta Italia. Il nome dell’evento risiede nel fatto che la Luna, entrando completamente nel cono d’ombra della Terra – interposta perfettamente tra Sole e satellite – si tingerà di un colore rossastro scuro. L’eclissi sarà affascinante, ma dall’Italia potremo osservarne solo le fasi finali, poiché la Luna sorgerà già parzialmente o totalmente eclissata».