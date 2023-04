Meteo Monza e Brianza: giorni di Pasqua asciutti e un po’ più tiepidi

Poco probabile l’arrivo di pioggia, ma temperature un po’ più tiepide rispetto agli ultimi giorni. È la Pasqua meteorologica che attende la provincia di Monza e Brianza.

Meteo Monza e Brianza: da sabato a lunedì asciutto e soleggiato

La debole perturbazione transitata su Oltrepò Pavese, Alpi e Prealpi, che ha portato neve oltre i 1000 metri, è in uscita dalla Regione. Da sabato 8 a lunedì 10 aprile il tempo sulla Lombardia sarà asciutto e in buona parte soleggiato, secondo le previsioni di Arpa, salvo locali annuvolamenti nel pomeriggio e possibilità di isolati piovaschi sui rilievi prealpini orientali.

Anche le temperature sono annunciate intorno ai 17-18 gradi tra domenica e lunedì, per arrivare a 20 martedì. In montagna per questo attenzione al pericolo valanghe “di grado moderato sulle Alpi Retiche e Adamello” spiega sempre Arpa.

Meteo Monza e Brianza: maggiore variabilità possibile da martedì

Da martedì, è prevista maggiore variabilità con deboli precipitazioni possibili su parte della regione e un generale rinforzo dei venti da nord, a carattere di föhn nelle valli e in pianura. Temperature massime in ulteriore aumento.