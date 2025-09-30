Una spolverata di neve si è già vista sulle montagne che incorniciano la Brianza e le temperature, soprattutto al mattino, si sono adeguate di conseguenza. Anche le previsioni meteo stanno per regalare un anticipo di autunno “vero”, dopo il nubifragio di una settimana fa.

Meteo Monza e Brianza: ondata di freddo di stampo tardo autunnale da mercoledì

«L’attuale fase stabile sta per lasciare il posto a un netto cambiamento del tempo: una massa d’aria fredda di origine continentale darà vita a un’ondata di freddo di stampo tardo autunnale da mercoledì», dice in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera.

Che spiega: «L’alta pressione si colloca in maniera insolita tra Scandinavia e Baltico e convoglierà l’aria fredda verso l’Europa centrale e il Mediterraneo con moto retrogrado. Mercoledì un impulso freddo raggiungerà l’Italia e aprirà una fase instabile soprattutto al Centro-Sud, con piogge, rovesci e nevicate sulle cime dell’Appennino centrale fino verso i 1400-1600m».

Meteo Monza e Brianza: minime fino a 5 gradi in Brianza

Le temperature sono destinate a scendere, con valori fino a 6-8 °C sotto la media del periodo. Per Monza e Brianza previste minime in discesa fino ai 5 gradi di venerdì fuori dalla città.

Secondo il meteorologo, «due aspetti rendono l’episodio degno di nota: la precocità, trattandosi di un’irruzione fredda già nei primissimi giorni di ottobre, e l’intensità, con un calo termico insolito per questo periodo dell’anno. Episodi freddi possono ancora verificarsi ma il cambiamento climatico in corso li rende oggi meno frequenti. Al tempo stesso, un clima più instabile può favorire irruzioni anche intense, legate ai contrasti sempre più marcati tra masse d’aria calda e fredda. È questa combinazione di fattori a rendere l’evento interessante».