Temperature minime più rigide e sotto la media del periodo ancora fino a venerdì. Poi anche su Monza e Brianza sono in arrivo correnti sub-tropicali che porteranno una inversione di tendenza e un fine settimana all’insegna dell’instabilità.

Lo confermano le previsione elaborate da 3Bmeteo che indicano ancora qualche giorno sotto la media stagionale: il weekend si profila estremamente variabile tra sole, nubi irregolari e qualche piovasco più probabile sui settori occidentali, in un contesto termico diurno ormai piuttosto mite.

In Brianza previsto un weekend variabile, nuvoloso nella giornata di sabato, e pioggia da lunedì 24 febbraio.

Meteo Monza Brianza: la dinamica analizzata dagli esperti

«In questi giorni – dicono gli esperti e conferma Edoardo Ferrara, meteorologo e responsabile media di 3Bmeteo.com – in particolare nei versanti più esposti ai venti dai Balcani, come il Nord e lungo l’Adriatico, la Penisola è stata interessata da correnti decisamente fredde di matrice artica, che hanno portato a un generale calo termico, con valori anche sotto la media di 3-5°C. È una dinamica del tutto normale durante la stagione invernale. Per quanto la fase abbia prodotto nevicate anche rilevanti, soprattutto, sulla dorsale adriatica non si tratta di una ondata di freddo particolarmente significativa, tanto che la neve non è riuscita a spingersi fino al livello del mare. Infatti, siamo ai margini di una ondata di freddo ben più rilevante in atto sull’Europa orientale, le cui propaggini ci interesseranno fino a giovedì 20 febbraio favorendo annuvolamenti diffusi e qualche debole precipitazione. Nei giorni successivi, assisteremo a un generale aumento delle temperature con correnti decisamene più miti di matrice sub-tropicale, complice l’espansione di un campo di alta pressione».