Meteo Monza Brianza: possibilità di temporali lunedì, poi torna il caldo

Cambia il tempo sulla Brianza, anche se per poco. Con l’inizio della settimana, aria più fresca e umida atlantica porta una variabilità nel cielo con possibilità di temporali. A partire dalla mattina di lunedì 26 agosto per andare a esaurirsi nella notte. Possibile una flessione delle temperature di un paio di gradi, prima di un rinforzo dell’anticiclone con caldo di nuovo in intensificazione nei giorni finali di agosto (34 gradi previsti per giovedì 29 agosto).