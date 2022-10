Meteo Monza Brianza: il caldo continua, «anomalia climatica in Europa»

C’è una ‘situazione di blocco’, che è “una vasta saccatura” che “continua a interessare l’Atlantico con numerose perturbazioni annesse, senza però avanzare verso l’Europa”. Tradotto dall’ufficialità del bollettino meteo significa che il caldo anomalo che sta interessando l’inizio dell’autunno non accenna a placarsi, con temperature di molto superiori alle medie del periodo. E se pioverà, come sembra annunciato per i primi giorni di novembre sulla provincia di Monza e Brianza, non basterà a portare le temperature a livelli consoni alla stagione.

Meteo: «Temperature anche di 10 gradi sopra la media»

“Continua l’anomalia climatica su gran parte d’Italia ed Europa, con l’anticiclone africano che manterrà le temperature in alcuni casi su valori praticamente estivi, anche 10°C sopra la media tra Halloween e Ognissanti”, spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com.

“Dopo l’estate più calda mai registrata in Europa – continua – anche l’autunno sembra proseguire questo trend con temperature che si mantengono frequentemente sopra la media. Nei prossimi giorni assisteremo ad una nuova poderosa risalita dell’anticiclone africano sul Vecchio Continente, con una ondata di caldo decisamente fuori stagione dapprima soprattutto tra Spagna e Francia, successivamente anche Olanda, Belgio, Germania, Polonia, Danimarca, area alpina. Entro Ognissanti l’aria calda africana potrebbe raggiungere persino Scandinavia e Baltico. Quello che sorprende è non solo l’intensità ma anche l’estensione di questa anomalia climatica con temperature sopra la media dall’Andalusia fino alla Finlandia. Anche le temperature minime notturne si manterranno diffusamente sopra la media, su valori che potranno non scendere neanche sotto i 10-13°C”.

Meteo Monza Brianza: domenica 30 ottobre massima prevista di 24 gradi

L’unica eccezione nel nord Italia parrebbe essere rappresentata dal passaggio di nubi basse o banchi di nebbia. Ma per domenica 30 ottobre a Monza e Brianza è prevista una massima di 24 gradi.

Meteo Monza Brianza: speranze di pioggia entro la metà di novembre

“La persistenza di questa situazione anomala e l’ulteriore slancio dell’anticiclone africano nei prossimi giorni sarà indotto da quella che viene definita in gergo ‘situazione di blocco’ – conclude l’esperto – Nel caso specifico una vasta saccatura continua ad interessare l’Atlantico con numerose perturbazioni annesse, senza però avanzare verso l’Europa. Davanti ad essa così continua ad essere richiamata aria calda dal Nord Africa verso il Continente, un flusso che potenzia l’anticiclone senza soluzione di continuità. Un cambiamento si intravede dopo Ognissanti, quando il flusso piovoso atlantico potrebbe tornare ad interessare l’Europa ma con effetti, almeno in un primo momento, marginali sull’Italia e relegati essenzialmente al Nord. Speranze di pioggia più concrete entro la metà di novembre, ma resta una ipotesi che andrà ulteriormente analizzata e confermata”.