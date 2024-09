La sala operativa della protezione civile regionale ha emanato una allerta arancione per piogge forti in particolare nel tardo pomeriggio e nella serata di lunedì 23 settembre. La perturbazione dovrebbe esaurirsi in serata e transitare completamente per le prime ore di martedì. Una nuova perturbazione è attesa da giovedì con nuova possibilità di rovesci e temporali.