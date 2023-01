Meteo a Monza e Brianza: una settimana di previsioni, si avvicinano gli zero gradi al mattino

“Prime avvisaglie del cambiamenti si concretizzeranno nella giornata di sabato, quando al Nord e sul versante tirrenico le nubi saranno in ulteriore generale aumento con prime piogge su parte del Nordovest e della Toscana. Sarà il preludio ad un importante cambiamento tra domenica e lunedì”: a dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – per il quale “è atteso finalmente il passaggio di una perturbazione atlantica. Porterà piogge, rovesci e persino qualche temporale dapprima al Nord, successivamente anche al Centrosud con precipitazioni più corpose sul lato tirrenico e al Nordest. Il tutto sarà accompagnato da un generale rinforzo del vento di Libeccio che soffierà anche forte entro lunedì, con raffiche di oltre 60-70km/h al Centrosud, mari molto mossi o agitati e possibili difficoltà nei collegamenti con le isole minori”.

Questo significa, in particolare al Nord, calo delle temperature e probabili nevicate su Alpi e Prealpi a partire da 1100 metri di quota, “ma a tratti anche più in basso su Valtellina, Alto Adige e Dolomiti. Accumuli di oltre 15-20cm si potranno registrare dai 1500-1600m di quota sul comparto alpino centro-orientale. Entro lunedì il calo termico potrà favorire il ritorno della neve anche sull’Appennino centro-settentrionale, pur a quote medio-alte”.

Meteo a Monza e Brianza: l’inizio della settimana

Nel dettaglio, a Monza e dintorni, domenica 8 gennaio “cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 18 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1543m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest”.

Lunedì 9 gennaio giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1 mm di pioggia. Si alza la temperatura massima a 12 °C, mentre martedì 10 gennaio si potrebbe arrivare addirittura a 12 °C, ancora con 7 di minima, in presenza di cieli sereni e senza piogge.

Meteo a Monza e Brianza: la tendenza da mercoledì e gli zero gradi

SI cambia marcia da mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, stando alle previsioni, quando pur in presenza di massime stabili intorno ai 12 °C, le minime scendono a 5 e poi 2 °C, con formazione di banchi di nebbia e senza precipitazioni. Venerdì 13 gennaio – ma le previsioni iniziano a essere meno affidabili – “a Monza cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1 °C (e con un percepito anche inferiore), lo zero termico si attesterà a 2277 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest”. Sabato 14 gennaio infine “cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, sono previsti 13 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 5°C”.