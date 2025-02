Meda: rischio incendio in una casa per la canna fumaria

Vigili del fuoco da Seregno e da Carate Brianza a metà pomeriggio di domenica 2 febbraio per mettere al sicuro un principio di incendio a Meda, dove è stato segnalato il rogo che stava per invadere un’abitazione. Gli operatori sono intervenuti e hanno provveduto a chiudere al traffico via Alberto da Giussano per mettere in sicurezza la casa. Sul posto, oltre ai soccorritori, una autopompa dalla caserma di Seregno e un’autoscala dal presidio di Carate Brianza.

Vigili del fuoco in via Alberto da Giussano a Meda

Le fiamme si sono sviluppate all’interno della canna fumaria dell’abitazione di via Alberto da Giussano intorno alle 16.30 del 2 febbraio. A distanza di alcune ore la situazione è parsa sotto controllo, con vigili del fuoco che hanno provveduto a raffreddare la canna fumaria e a verificare le sue condizioni con la termocamera per capire se ci fossero ulteriori rischi. L’intervento si è concluso poco dopo le 18 con la diffida all’utilizzo della canna fumaria stessa, dopo l’invio anche di un’autobotte dal comando provinciale di Monza.