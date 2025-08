Meda, incidente sul lavoro in azienda del mobile: muore un operaio di 48 anni

Un altro incidente sul lavoro in Brianza. Questa volta, è avvenuto in un’azienda del legno, a Meda. La vittima è un uomo di quarantotto anni. morto nella tarda serata di lunedì 4 agosto dopo che era stato ricoverato in condizioni disperate all’ospedale San Gerardo di Monza. L’infortunio è avvenito alle 17.15 circa in via Calabria 30, al confine fra Meda e Seregno. L’operario è rimasto ferito all’interno del Mobilificio Vimercati, un’azienda specializzata nella produzione di mobili classici di lusso. Le condizioni del lavoratore sono apparse fin dall’inizio disperate. E’ stata chiesta l’ordinanza di chiusura dell’azienda finché non saranno chiuse le indagini.

Meda, incidente sul lavoro in azienda del mobile: ordinanza di chiusura per l’azienda

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, nel corso delle operazioni di carico del materiale su un camion, l’uomo è stato travolto da un muletto. Sul posto si sono precipitate un’autoambulanza e un’automedica. Sono arrivati anche gli ispettori di Ats e le squadre dei vigili del fuoco oltre agli agenti della polizia locale di Meda e i carabinieri. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza sono intervenute con un’auto pompa serbatoio del distaccamento di Monza e un carro fiamma dei vigili del fuoco volontari di Seregno.

Meda, incidente sul lavoro in azienda del mobile: il cordoglio del sindaco, Luca Santambrogio

Il sindaco di Meda, Luca Santambrogio, e l’assessore alla Sicurezza, Fabio Mariani, non hanno espresso profonda preoccupazione. “Era da alcuni anni che a Meda non si verificava una morte bianca, il che sottolinea l’importanza di riconoscere quanto ogni luogo di lavoro possa nascondere rischi e potenziali tragedie, come quella che stiamo vivendo in queste ore. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica, ma è evidente che l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere sempre più elevata. Solo così possiamo sperare di prevenire incidenti simili in futuro”.