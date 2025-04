Meda e Seregno, qualcosa si sblocca sulla attesa rotatoria di via Wagner

I due Comuni hanno trovato la quadra anche se in questo caso sarebbe meglio dire la rotatoria. Stiamo parlando del progetto tanto atteso e di cui si parla da anni che riguarda la rotatoria del Ceredo e che interessa, per competenza territoriale, le amministrazioni comunali di Meda e Seregno. Nei giorni scorsi, sul luogo in cui è prevista la realizzazione del progetto è comparso un cartellone esplicito: “Nuova rotatoria? Abbiamo il progetto. Work in progress”.

La firma è dei due Comuni che, dunque, annunciano la novità. Il progetto c’è, le risorse economiche, pure. E saranno presto svelate. Si tratta come noto della rotatoria tra via Wagner e via Einaudi. Nell’agosto dell’anno scorso la giunta comunale di Meda aveva approvato il progetto di fattibilità della rotatoria. La realizzazione è resa possibile grazie ad un accordo di programma sottoscritto tra Meda e Seregno che sosterranno i costi.

Meda, la rotatoria del Ceredo avrà due cerchi intersecati

La rotatoria avrà la forma di due cerchi intersercati, al centro ci sarà una aiuola contenuta in una vasca di muratura. Collocata ad una intersezione molto sollecitata dal traffico, la rotatoria rappresenta un intervento atteso ormai da oltre vent’anni, che certamente migliorerà la sicurezza di un tratto stradale dove, appunti da anni, campeggia una soluzione viabilistica realizzata con barriere provvisorie. Determinante, nella realizzazione del progetto, la convergenza programmatica e progettuale tra le amministrazioni comunali di Seregno e di Meda. Si tratta di un intervento strategico per la viabilità dei due territori, di anni si parlava dell’opera, ma fino ad oggi non si era giunti ad un annuncio e ad una concretizzazione dell’opera.

Meda, nuova rotatoria: anche il Polo Civico soddisfatto della notizia

A tal punto che l’opposizione del Polo Civico per Meda si dice soddisfatta per osservare un passo in avanti dopo anni di sollecitazioni politiche, pur rimanendo prudentemente guardinga rispetto agli effettivi lavori. La cartellonistica collocata sul posto lascia però intendere che forse questa sia la volta buona per arrivare ad una realizzazione. La rotatoria è davvero in zona strategica: non a caso, sempre negli ultimi giorni, a poca distanza dall’area di intersezione, hanno preso il via anche i lavori della tangenzialina in capo a Pedemontana. In questo caso, gli umori di svariati cittadini non sono apparsi altrettanto positivi lamentando un orizzonte poco lieto per chi vive in quella zona della città. Che guarda caso sta registrando l’inizio di opere da un lato tanto attese e dall’altro poco gradite ai più. Facce della stessa medaglia, intesa come territorio