Macherio, un cervo torna ad avvicinarsi all’ambiente urbanizzato

Un cervo avvistato a Macherio. E’ accaduto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre alla periferia del paese brianzolo. Insolito? Nemmeno più di tanto: la presenza di aree protette del Parco Regionale della Valle del Lambro – un’area protetta di oltre ottomila ettari tra le province di Monza, Como e Lecco attivo dal 1983 – e il lavoro ormai quarantennale compiuto per tutelare l’ambiente hanno portato il loro frutto.

Macherio, un cervo torna ad avvicinarsi: si è avventurato fino alla casetta dell’acqua

E Madre Natura ha moltiplicato l’impegno umano, come sempre restituendo con gli interessi qualità della vita e un ambiente salubre e ospitale. Anche per gli animali che sono tornati a vivere e a farsi vedere anche ai margini dell’ambiente urbanizzato. Fino al punto di avvicinarsi, timidamente, al piazzale della casetta dell’acqua di BrianzAcque, non lontano dal distributore Esso.