Macherio, brucia un appartamento, evacuati i residenti

E’ stato necessario evacuare i residenti di un condominio di tre piani in via Belgioioso, a Macherio, dove mercoledì 20 agosto, poco dopo le 12.30, è scoppiato un incendio. Le fiamme sono divampate in un appartamento al piano rialzato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Monza. E’ stato necessario usare due autopompe, un’autoscala e un carro soccorso per riuscire a domare le fiamme. Un lavoro proseguito intenso per molte ore.

A scopo precauzionale, le persone presenti negli altri alloggi dello stabile sono state fatte evacuare. Sono arrivati anche i medici del 118 di Monza, che hanno soccorso cinque persone. Presenti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale. L’area è stata messa in sicurezza.