Brianza Sud Cronaca

Lissone, l’assaggio d’inverno è un successo: premiate anche le attività storiche

Il cuore di Lissone si è acceso con “Preludio d’inverno”: luminarie di Natale simbolicamente accese, tradizione, associazioni, musica.
di
Lissone Preludio d'inverno sfilata Firlinfru
Lissone Preludio d’inverno sfilata Firlinfru

Il cuore di Lissone si è acceso con Preludio d’inverno. Un centro vivo, animato, festoso. Sabato 8 novembre, oltre ad essere simbolicamente accese le luminarie di Natale, l’intero centro è stato il cuore pulsante di momenti di socialità, condivisione. Dalla musica alle fotografie, dall’arte, ai giochi per i bambini. Un percorso da via Manzoni a via Loreto che è stato attraversato dalla sfilata dei Firlinfru, con strumenti e balli in costume.

Lissone Preludio d'inverno foto di gruppo
Lissone Preludio d’inverno foto di gruppo

Lissone, l’assaggio d’inverno è un successo: associazioni in piazza e musica

Tante famiglie con bambini che si sono soffermati in piazza per provare i giochi dell’associazione Amici di Lollo, ragazzi un po’ più grandicelli che hanno sfidato la parete di arrampicata messa a disposizione dal Cai cittadino con gli istruttori, concerti dislocati nei diversi snodi del centro per allietare il pomeriggio. Per gli appassionati di musica c’era solo l’imbarazzo della scelta, i giovanissimi in piazza, il duo lissonese Gigi e Valeria, la banda Santa Cecilia e un pianoforte a cielo aperto. Il tutto reso ancor più suggestivo dalle vetrine e dagli scenari studiati per l’occasione dai vari commercianti del centro.

Lissone, l’assaggio d’inverno è un successo: Duc e Confcommercio

Promotore della manifestazione l’assessorato al Commercio, tramite il Duc (distretto urbano del commercio) di Lissone e organizzato a cura di Confcommercio con la collaborazione delle associazioni. Nel corso della serata sono stati premiati anche i 13 negozi storici della città, alcuni alla terza generazione, per mano del segretario di Confcommercio Monza e Brianza Alessandro Fede Pellone, che ha sottolineato come la città sia culla di tante attività storiche.

Lissone Preludio d'inverno amministratori, Confcommercio, chef Butticè
Lissone Preludio d’inverno amministratori, Confcommercio, chef Butticè

«È stata una manifestazione ben riuscita e molto bella – concludono il sindaco Laura Borella e Filippo Alibrandi, assessore al Commercio – abbiamo visto tanti cittadini, tutti soddisfatti ed entusiasti. È stata un’emozione sentire come, i commercianti che hanno dato significato al nostro territorio, ancora oggi con passione vivono il loro lavoro, reinventandosi per essere al passo con i tempi. Sono un patrimonio per la città. Un plauso e ringraziamento a tutti quanti hanno partecipato rendendo unico quest’evento».

Contenuti correlati

Tags