Lissone: in 300 per la zumba per la vita, edizione da record con dedica speciale

Trecento ballerini hanno raccolto l’invito dell’associazione Una vita in rosa di Lissone per “fare rumore contro il cancro”. L’evento di fitness, “Zumba per la vita”, ha riscosso grande successo, domenica pomeriggio, il Palasport della città ha accolto un fiume rosa di ballerine e ballerini che, non solo hanno accolto l’invito dell’associazione lissonese per mettere l’accento sull’importanza della prevenzione, ma si sono divertiti sotto la guida dei dieci insegnanti di zumba che, ancora una volta, si sono resi disponibili per l’evento di solidarietà.

Lissone Zumba salute donne Lissone Zumba salute donne

Lissone: in 300 per la zumba per la vita, la soddisfazione di Ivana Maconi e la dedica speciale

«Sapevo che ci sarebbe stata una grande risposta per questa ottava edizione – commenta con il sorriso Ivana Maconi, presidente dell’associazione – che per noi era una scommessa vista la nuova location ma tutto è andato oltre ogni nostra aspettativa. Per noi quest’anno l’evento aveva anche un valore speciale, lo abbiamo dedicato a Gabriella, una nostra guerriera che si è spenta proprio pochi giorni fa. Una donna unica che ha lottato fino alla fine, un grande esempio per tutte noi».

Lissone Zumba salute donne

In questi anni Una vita in rosa ha portato l’evento fitness in diverse palestre della città e, arrivare, al Palasport era un sogno, oggi realizzato. «Tutte le persone che sono venute ci hanno aiutato ad aiutare altre donne – continua Maconi – grazie al loro sostegno porteremo avanti i nostri progetti a supporto delle donne malate oncologiche ma non solo, la nostra realtà è aperta a tutti quanti hanno bisogno di condividere. Non solo proprio in questa edizione abbiamo invitato e doneremo loro un contributo, l’associazione Cuore di donna, che ha diverse sedi in Lombardia, e condividono la nostra stessa mission».

Lissone Zumba salute donne Lissone Zumba salute donne

Lissone: in 300 per la zumba per la vita, presenti l’amministrazione e il terzo settore

Un’edizione da record, non solo nei numeri dei partecipanti ma nella grinta, nella voglia di divertirsi, stare bene insieme a ritmo di musica e facendo attività fisica. Tanti gli amici di altre realtà del terzo settore collaborano con Una vita in rosa e hanno presenziato, con tanto di divisa sportiva, all’evento. Presente anche l’amministrazione che da sempre sostiene e condivide la mission e le molteplici attività per la comunità che le donne dell’associazione promuovono.