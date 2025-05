Lissone: i luoghi del cuore degli studenti, la città vista dai più giovani

Quali sono i luoghi del cuore dei ragazzi lissonesi? Questo il tema al centro del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze che ha coinvolto gli alunni dei tre comprensivi e delle scuole dell’infanzia. Dai più grandi che si sono concentrati sulle cascine di Santa Margherita, sui percorsi culturali digitali e persino sullo skatepark ai più piccoli, tra chi ha scelto di collaborare con le associazioni del territorio, chi ha elogiato gli studenti del Meroni, chi gli artisti e i mosaici della città, sino a chi ha ripercorso la storia della città.

Lissone consiglio comunale dei ragazzi scuola media De amicis

Lissone consiglio comunale dei ragazzi scuola primaria De amicis

Lissone: i luoghi del cuore degli studenti, il palio e le visite in bottega

Così dal palio di Lissone, riproposto dai piccoli della scuola Maria Bambina, andando a scavare nei ricordi dei lissonesi, sino alla visita in bottega dall’artista di mosaici e icone Silvano Radaelli per i piccoli del Cuore Immacolato di Maria, senza dimenticare, ancora una volta le cascine di Santa Margherita con i bambini del Mater Divinae Providentiae. La scuola di Bareggia Maria Immacolata ha scelto di “assaporare e ammirare” due luoghi che nessuno osserva mai, le due chiesette di Bareggia che custodiscono i tesori della città per poi copiare con lo sguardo dei bambini le loro scoperte.

Lissone scuole dell’infanzia

Mentre i piccoli dell’infanzia Penati hanno voluto immergersi nell’inclusione con i ragazzi di cooperativa Gioele alla scoperta degli strumenti a percussione africani, per poi dedicarsi al loro luogo del cuore il giardino antistante la scuola che si è trasformato con una “fioriera trenino” e un percorso motorio accessibile a tutti.

Per l’infanzia Cagnola, invece, un viaggio nel cuore del legno, visto che Lissone è la città del mobile, così insieme al professore del Meroni, Tommaso Letteriello sono andati alla scoperta dei colori degli alberi, cosa si nasconde sotto la corteccia. Gli stessi studenti della scuola li hanno accolti e accompagnati tra i corridoi della loro scuola fino al laboratorio per realizzare insieme un portapenne.

Le scuole dell’infanzia del primo comprensivo Volturno hanno scelto la biblioteca e quelli del Piermarini la stazione, con riflessioni legate al concetto di comunità. Il Tiglio ha collaborato con le famiglie per condividere insieme i luoghi preferiti dai piccoli poi ridipinti con l’aiuto del pittore Gaspare Perego.

Lissone cooperativa Gioele

Lissone: i luoghi del cuore degli studenti, lavori in mostra al palazzo comunale per una settimana

Tutti i lavori dei piccoli sono stati esposti lo scorso sabato davanti alla biblioteca, mentre quelli dei più grandi saranno esposti in una mostra aperta al pubblico al piano terra del palazzo comunale dal 28 maggio al 4 giugno.

«È importante fermarsi e leggere la città con gli occhi dei bambini– ha ricordato don Marco Lodovici, parroco di Lissone – perché sono il nostro futuro. Interessante il tema proposto quest’anno dall’amministrazione “i luoghi del cuore” perché ogni bambino ha scoperto e si è emozionato osservando la propria città».